'Fitnessstudio sinnlos': Mutter hat zum Abnehmen täglich mehrmals Sex

Die Social-Media-Persönlichkeit Carla Bellucci behauptet, sie habe abgenommen, weil sie zweimal am Tag Sex mit ihrem Mann hatte.

Carla Bellucci hat zweimal täglich mit ihrem Mann geschlafen, um ihr Gewicht zu reduzieren. Sie wollte nach der Geburt ihres vierten Kindes abnehmen und glaubt, dass das Geheimnis darin liegt, dass sie und ihr Mann oft Sex haben. Das ehemalige Glamour-Model sagte dem Daily Star: "Es liegt alles daran, tollen Sex zu haben."

"All diese Mütter, die Hunderte von Dollar für Mitgliedschaften ausgeben, sollten um eine Rückerstattung bitten, ich verstehe das wirklich nicht. Man muss nur zweimal am Tag Sex haben und das ist gut für die Fitness. Sie gehen zu diesen schicken Jobs und ich schwöre, je öfter sie pro Woche hingehen, desto dicker werden sie. Sie müssen tollen Kaffee und Kuchen verkaufen."

"Ich selbst liebe Sex, also dachte ich mir, warum nicht die Übungen ins Schlafzimmer bringen? Man kann in allen möglichen Positionen in die Hocke gehen, und es ist erwiesen, dass Sex gut für Geist, Körper und Seele ist." Neben den täglichen Sexsessions trainiert sie zu Hause 20 Minuten lang und achtet diszipliniert auf ihre Portionen.

Als sie mehr Kilos auf den Hüften hatte fühlte sich die Frau unwohl. "Ich habe mich damit nicht wohl gefühlt", sagte sie. "Es war zu groß, weil ich eine kleine Figur habe, und ich bin sicher, dass viele Frauen toll aussehen. Ich fühlte mich immer noch sexy, weil mein Mann mich immer so fühlen ließ, aber tief im Inneren war ich nicht glücklich."

Auf die Frage, wie sie es schafft, das Muttersein mit regelmäßigem Sex zu verbinden, antwortete sie: "Ich habe immer Zeit für Sex in meinem Zeitplan.