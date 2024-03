× Forrest Gumps legendäre Sneaker um 57.500 Dollar versteigert

"Lauf Forrest, lauf!" - Jetzt wurden Tom Hanks' ikonische Schuhe aus dem Film "Forrest Gump" erfolgreich bei einer Auktion versteigert.

Forrest Gump, eine ergreifende Tragikomödie aus den Händen des Regisseurs Robert Zemeckis im Jahre 1994, bleibt ein fesselndes Meisterwerk. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Winston Groom, der jedoch signifikante Unterschiede aufweist, wurde der Film mit sechs Oscars und drei Golden Globes ausgezeichnet. Insbesondere Tom Hanks wurde für seine Darbietung der Hauptfigur mit dem begehrten Oscar als bester Hauptdarsteller geehrt.

Forrest Gump: Der zeitlose Erfolg

Die Weltpremiere des Films fand am 23. Juni 1994 in Los Angeles statt, gefolgt von Deutschland am 13. Oktober 1994 und einen Tag später in Österreich. Forrest Gump dominierte das Kinojahr 1994 in den USA mit einem Einspielergebnis von über 329 Millionen US-Dollar (entspricht etwa 294 Millionen Euro) bei einem Budget von rund 55 Millionen Dollar.

In Deutschland verzeichnete der Film im selben Jahr 7,6 Millionen Besucher und war damit der erfolgreichste Film des Jahres. Über Videotheken generierte er allein in Nordamerika zusätzliche Einnahmen von 156 Millionen US-Dollar. Bis heute beläuft sich das Gesamteinspielergebnis auf beeindruckende 678,2 Millionen US-Dollar.

Einzigartiges Sammlerstück

Die originalen Nike Cortez Sneakers, die von Tom Hanks getragen wurden, fanden kürzlich bei einer Auktion bei Heritage Auctions einen neuen Besitzer für den stolzen Preis von 57.500 $. Als ein Symbol für einen der denkwürdigsten Momente der Filmgeschichte, sind die Nike Cortez Sneakers aus "Forrest Gump" nicht nur ein Schuhwerk, sondern ein Stück Popkulturgeschichte.

Die Abnutzungsspuren und die 'studio distressed' Details machen sie zu einem einzigartigen Sammlerstück.

© Heritage Auctions ×

Diese Sneakers, ein Geschenk von Forrests Kindheitsfreundin Jenny, tragen die Spuren seiner filmischen Reise. Mit schweren Schrammen, Löchern an den Zehen und ausgefransten Schnürsenkeln erzählen sie eine Geschichte von Abenteuer und Ausdauer.

© Heritage Auctions ×

Authentische Filmgeschichte

Heritage Auctions, das die Versteigerung organisierte, betonte die Authentizität der Schuhe, die direkt von Paramount Pictures stammen. Diese Zertifizierung macht sie zu einem wertvollen Stück sowohl für Film- als auch für Sneaker-Enthusiasten.

Das außergewöhnliche Ergebnis dieser Auktion verdeutlicht die einzigartige Verbindung zwischen der Filmwelt und der Streetwear-Kultur. Die Nike Cortez Sneakers aus "Forrest Gump" haben einen festen Platz in den Herzen von Fans beider Welten eingenommen und werden weiterhin als ikonisches Symbol ihrer Zeit gefeiert.