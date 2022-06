Forscher vermutet Hobbits auf Insel in Südostasien

Der pensionierte Anthropologe Gregory Forth behauptet, dass Hobbits auf der Insel Flores leben.

Forscher entdeckten 2003 die Knochen eines sogenannten Homo floresiensis auf der Insel Flores in Südostasien. Die Experten vermuteten, dass die Spezies bereits ausgestorben war- bis jetzt.

In dieser Höhle wurden die Überreste des Hobbits im Jahre 2003 entdeckt.

Es handelt sich laut Experten um kleine "Affenmenschen" mit großen Füßen und der Fähigkeit Werkzeuge herzustellen. Der pensionierte Anthropologe Gregory Forth behauptet sogar, dass "Hobbits" noch immer existieren.

"Wir wissen einfach nicht, wann diese Spezies ausgestorben ist. Es besteht die Möglichkeit, dass sie noch am Leben ist", sagt Forth gegenüber Live Science.

Augenzeugen berichten von Hobbit-Sichtungen

Um das herauszufinden, hat der Anthropologe mehr als 30 Augenzeugenberichte der lokalen Bevölkerung der Insel Flores gesammelt. Die Augenzeugen behaupten hobbitähnliche Wesen gesehen zu haben.

"Ich vermute, dass unser erster Instinkt darin besteht, den existierenden Affenmenschen von Flores als völlig imaginär anzusehen", sagte er gegenüber Live Science.

"Aber wenn man ernst nimmt, was die Lio-Leute sagen, habe ich keinen guten Grund gefunden, ihnen nicht zu glauben. Was sie über die Kreaturen erzählen, passt -ergänzt mit anderen Beweisen- völlig mit einer überlebenden Hominoiden-Art oder einer, die erst in den letzten 100 Jahren ausgestorben ist, zusammen."