Frau entdeckt Chats mit Prostituierter - Mann verklagt Apple

Ein britischer Mann hat Apple verklagt, nachdem seine Frau auf dem Familiencomputer gelöschte Nachrichten an Prostituierte entdeckte.

Dies führte zu einer Scheidung, die der Mann durch das Verhalten seines Geräts ausgelöst sieht.

Mann verklagt Apple, weil Frau gelöschte Nachrichten an Prostituierte entdeckt

Ein britischer Mann hat Klage gegen den Technologie-Riesen Apple eingereicht. Er hatte nicht gewusst, dass gelöschte Nachrichten weiterhin auf anderen Geräten sichtbar bleiben könnten. Dadurch entdeckte seine Frau seinen Betrug.

Affäre durch Technik aufgedeckt

Der Mann konnte seine Affäre nicht verbergen. Er hatte sich mehrfach mit Prostituierten getroffen und Nachrichten über sein iPhone gesendet. Nachdem er die Nachrichten gelöscht hatte, fühlte er sich sicher. Doch laut der britischen Zeitung "Times" fand seine Frau die Nachrichten später auf dem Familiencomputer.

Frau entdeckt Betrugs-Nachrichten

Der Mann hatte die Nachrichten über die iMessage-App verschickt und durch das Löschen versucht, die Kontakte geheim zu halten. Eines Tages stieß seine Frau auf die App am Familiencomputer. Dort waren die Nachrichten noch vorhanden. Innerhalb eines Monats reichte die Frau die Scheidung ein, berichtete die "Times" weiter. Der Mann ist der Ansicht, dass seine Ehe noch bestehen könnte, wenn seine Frau die Nachrichten nicht so abrupt und schockierend entdeckt hätte. Er sagte der "Times": "Als ich mit einigen meiner Freunde sprach, erzählten sie mir, dass sie auch Affären gehabt hatten, was ich für einen viel größeren Vertrauensbruch halte, und trotzdem verheiratet blieben, nachdem sie aufgedeckt wurden. Ich glaube, es hätte einen Weg gegeben, wenn die Erkenntnis nicht so plötzlich und brutal gewesen wäre."

Gerichtsverfahren gegen Apple wegen verlorener Ehe

Der Mann, der offenbar wohlhabend ist und bei dessen Scheidung es um viel Geld ging, hat Apple verklagt. Er fordert 5 Millionen Pfund (fast 6 Millionen Euro), wie auch "Appleinsider" berichtet. Er ist der Meinung, dass seine Ehe noch intakt wäre, wenn die Nachrichten an die Prostituierten nicht entdeckt worden wären. Er argumentiert laut "Appleinsider", dass Apple seine Kunden nicht ausreichend darüber informiert, dass Nachrichten zwischen verschiedenen Apple-Geräten mit demselben Account synchronisiert werden können, auch wenn sie auf dem iPhone gelöscht wurden.

Frühere Klagen gegen Apple

Vor einigen Jahren hatte ein russischer Mann Apple verklagt, weil er behauptete, eine App habe ihn schwul gemacht. Laut der BBC hatte er mit der Kryptowährung GayCoin gehandelt, was ihn zu homosexuellen Gedanken und Handlungen gebracht habe.