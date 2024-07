Frau findet Abdrücke, dann entdeckt Sie ihr Auto im Netz

Ein unerwartetes Ereignis in den Bergen von Colorado hat nicht nur eine Wanderin überrascht, sondern auch die Online-Community zum Lachen gebracht.

Zwei neugierige Bergziegen nutzten das parkende Auto der Frau für einen ausgelassenen Tanz.

Wanderin entdeckt tanzende Bergziegen auf ihrem Auto

Colorado, USA. Eine Wanderin in Colorado (USA) staunte nicht schlecht, als sie nach ihrer Tour zu ihrem Auto zurückkehrte und seltsame Abdrücke auf der Karosserie entdeckte. Die Spuren stammten von zwei Bergziegen, die anscheinend eine kleine Party auf dem Fahrzeug gefeiert hatten.

Fotograf Michael Ryno hielt das ungewöhnliche Schauspiel fest und veröffentlichte die amüsanten Aufnahmen Mitte Juli auf Instagram. Der Clip zeigt zwei weiße Bergziegen, die neugierig um einen geparkten Subaru herumschnüffeln. Eine der Ziegen springt dabei immer wieder auf die schwarze Dachbox des Autos.

Reaktionen der Online-Community

"OMG, das ist mein Auto! Vielen Dank, dass Sie das aufgenommen haben", kommentierte die Besitzerin Mindy Williford unter das Video. Williford hatte die Hufspuren entdeckt, als sie von ihrer Wanderung zurückkehrte. Der Clip wurde bereits über 850.000 Mal angesehen und zog zahlreiche Kommentare auf sich. Auch der Autohersteller Subaru of America, Inc. ließ sich einen humorvollen Kommentar nicht nehmen: "Die Leute haben gesagt, dass wir der GOAT sind, aber sie dachten nicht, dass es so gemeint war", scherzte der Account. (Anmerkung: GOAT steht im Englischen für „Greatest of All Time“, bedeutet aber auch „Ziege“).