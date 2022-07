Frau leidet an fleischfressender Zombie-Krankheit

Nach dem sich die Frau bei einem Zusammenstoß mit einem Stinktier am Knie verletzte, bildete sich die ominöse Krankheit immer weiter aus.

Alles begann bei einem nächtlichen Spaziergang mit dem eigenen Hund. Sie sagte: "Ich hatte die Hunde um 2.30 Uhr nachts rausgelassen, und da war ein Stinktier, das ich nicht gesehen hatte. Die Hunde versuchten, ihm hinterherzulaufen, und es drehte sich zu mir um und rannte auf mich zu, als ob es mir wehtun wollte, also rannte ich die Treppe zurück, um ins Haus zu kommen, und stieß mir den Knöchel an der Stufe."

Nach dem Unfall begannen jedoch die Probleme für die Frau. Nachdem sie sich das Bein an der Stufe gestoßen hatte, bildete sich ein Schorf, der schnell schmerzhaft wurde, und anstatt zu heilen, begann es sich zu öffnen und Eiter abzugeben. Diese Wunden breiteten sich über Sharons Bein aus und bildeten Metastasen, sodass sie ihr Bett vor Schmerzen nicht mehr verlassen konnte.

Die Ursache für die Krankheit, die wie eine Wunde nach einem Zombie-Angriff aussieht, ist auch alsbekannt. Dies ist eine Hautkrankheit, die Geschwüre verursacht.sind die Ursachen der Krankheit nicht bekannt, aber es wird vermutet, dass ein schwaches Immunsystem eine Rolle spielt. Eine Heilung für die Zombie-Wunde gibt es nicht.Sie sagte:Es sieht aus, als hätte mich ein Zombie gebissen. Es sieht aus, als hätte etwas meine Haut gefressen, und sie wird richtig groß. Es gibt nicht viel, was sie tun können, außer sich zu erholen, und es gibt keine Vorbeugungsmaßnahmen, außer zu versuchen, sich nicht zu verletzen. Jedes Mal, wenn ich mir eine Verletzung zuziehe, passiert das. Ich muss wirklich vorsichtig sein. Es ist wie ein Leben in einer Blase, weil man sich nicht verletzen will, so die Frau.