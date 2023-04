Frau mit dicksten Lippen der Welt klagt über fehlendes Liebesleben

Andrea Emilova Ivanova, 25, ist die Frau mit den größten Lippen der Welt, und obwohl sie im Internet viel Aufmerksamkeit erregt hat, kämpft sie immer noch darum, einen Partner zu finden

Andrea Emilova Ivanova hat fast 20.000 Euro für alle ihre 43 Eingriffe ausgegeben. Vor kurzem bekam sie vier neue Hyaluronsäure-Injektionen in ihre Wangenknochen. Die 25-Jährige lässt sich außerdem mehrmals im Monat operieren, um den Titel der größten Lippen der Welt zu behalten. Da sie mit der Größe ihres Schmollmundes immer noch nicht zufrieden ist, konzentriert sich Andrea mehr denn je darauf, die Größe ihrer Lippen zu steigern.

Sie sagte: "Ich bin ein Mädchen mit einem anderen und extravaganten Aussehen und das ist für viele Männer seltsam. Natürlich gibt es viele Männer, die mich sehr mögen, aber es gibt auch welche, die mich nicht mögen. Sie denken, dass ich seltsam und verrückt bin. Männer schreiben mir private Nachrichten in sozialen Netzwerken und bieten mir Verabredungen, Geld und Reisen in ihre Länder an, was toll ist. Es macht mich glücklich, dass es Menschen gibt, die mich mögen und meine Gesellschaft und Aufmerksamkeit wollen. Allerdings wäre ich glücklicher, wenn ich die Liebe meines Lebens treffen würde, aber ich weiß nicht, wann das passieren wird."

Die Influencerin fügte hinzu: "Ich bekam zwei Hyaluronsäure-Injektionen in einen Wangenknochen und zwei Hyaluronsäure-Injektionen in den anderen Wangenknochen. Ich habe diese Eingriffe an verschiedenen Tagen im Monat vorgenommen. Außerdem habe ich wie jeden Monat eine weitere Hyaluronsäure-Injektion in meine Lippen bekommen. Ich bekomme natürlich jeden Monat eine neue Hyaluronsäure-Injektion in meine Lippen. Das ist für mich wie ein Ritual."