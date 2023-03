Frau spendet Körper von totem Ehemann: Wird von Militär gesprengt

Eine Frau, deren Mann seinen Körper für die medizinische Wissenschaft gespendet hat, war schockiert, als sie erfuhr, dass er tatsächlich der Armee übergeben und in die Luft gesprengt wurde.

Steve Hansen war einer der etwa 20 000 Menschen, die in den USA jedes Jahr ihren Körper spenden. Bei der Unterzeichnung der Vereinbarungen wird in der Regel festgelegt, dass der Körper entweder für Forschungs- oder Bildungszwecke verwendet werden soll, aber das ist nicht immer der Fall.

FBI-Spezialagent Paul Micah Johnson, der seit etwa zehn Jahren in diesem Bereich ermittelt, sagte, es gebe einen "riesigen grauen und schwarzen Markt für tote menschliche Körper". Er sagte CBS News: "Medizinische Forschung und Bildung, insbesondere Bildung, ist ein vager Begriff, der nicht einmal im Uniform Anatomical Gift Act klar definiert ist.

© CBS News

Im Fall von Hansen hatte er seinen Wunsch, Organspender zu sein, immer klar geäußert, aber als er 2012 an Leberzirrhose starb, sagten die Ärzte, seine Organe seien nicht gesund genug für eine Spende. Damals schlugen die Hospizmitarbeiter seiner Frau Jill vor, seinen Körper der Wissenschaft zu spenden. Das tat sie auch. Nach der Überführung in das Biologische Forschungszentrum in Arizona wurde sein Körper jedoch an das Verteidigungsministerium verkauft.

"Sie sagten mir ausdrücklich, dass mein Mann als Crashtest-Dummy in einer simulierten Humvee-Explosion verwendet worden war", erklärte Hansen. Hansen fuhr fort: "Ich war am Boden zerstört. Ich hätte es nie getan, wenn ich es gewusst hätte. Ich habe ihm nur immer wieder gesagt, dass es mir leid tut.