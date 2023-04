Frau überfuhr Ehemann und Geliebete: Entgeht Haftstrafe

Eine Frau in Australien, die ihren Ehemann und seine Geliebte überfahren hat, nachdem sie sie über eine App verfolgt hatte, ist dem Gefängnis entgangen.

Kennedy, eine Rechtsanwaltsgehilfin, bekannte sich des gefährlichen Führens eines Fahrzeugs schuldig, nachdem sie Larkin und seine Geliebte Zowie Noring mit ihrem BMW SUV angefahren hatte. Kennedy fand im März 2021 heraus, dass die beiden eine Affäre hatten, nachdem sie fast ein Jahrzehnt mit Larkin verheiratet war, und benutzte eine Telefonortungs-App, um die beiden aufzuspüren.

© Nine News

Die zweifache Mutter verließ die Arbeit und fuhr in Richtung Wavell Heights im Norden Brisbanes, wo sie Larkin und Noring küssend und kuschelnd" sah, wie das Gericht hörte. Staatsanwältin Jennifer O'Brien sagte, sie habe die beiden absichtliich erfasst. Dann stieg sie aus dem Auto aus, packte Noring an den Haaren, schlug sie wiederholt und schrie sie mit obszönen Worten an.

"Ihr Fahrzeug traf beide mit der Vorderseite des Autos. Herr Larkin wurde in die Luft und auf die Straße geschleudert. Frau Noring wurde ebenfalls auf die Straße geschleudert. Nachdem sie Frau Noring getroffen hatte, griff Kennedy sie sofort an, was einen Mangel an Reue für ihre damaligen Handlungen zeigt, indem sie eine Person schlug, die nach dem Aufprall am Boden lag," so der Staatsanwalt.

Richter Paul Smith verurteilte Kennedy wegen gefährlichen Führens eines Fahrzeugs und gemeiner Körperverletzung zu neun Monaten Gefängnis, wobei beide Strafen zur Bewährung ausgesetzt wurden.