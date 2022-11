Fünf Löwen aus Zoo ausgebrochen

Großer Schock in einem Zoo in Sydney. Gleich fünf Löwen schafften es aus ihrem Gehege auszubrechen.

Fünf Löwen sind aus einem Gehege des Taronga Zoo in Sydney ausgebrochen. Der Vorfall ereignete sich um 7.30 Uhr in der Früh. Fast alle Mitarbeiter des Zoos mussten sich sofort in Sicherheit bringen. Der Ausbruch löste einen Alarm aus.

Zum Glück befanden sich zu der Zeit keine Besucher auf dem Gelände. Zoo-Mitarbeiter versuchten die Absperrungen nach außen zu kontrollieren. Lokale Medien berichten, dass in der Nähe des Löwen-Geheges Schimpansen, Giraffen und Zebras untergebracht sind.

Wie die Polizei berichtete, kamen mehrere Beamte zum Tatort, nachdem sie alarmiert wurden. Doch das Einfangen der Tiere wurde den Zoo-Mitarbeitern überlassen. Dem Sydney Morning Herald zufolge wurden die Tiere vor 9 Uhr erfolgreich in ihr Gehege zurückgebracht.