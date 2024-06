× Gamer fliegt wegen Online-Spiel mit Hammer zu Rivale

Ein leidenschaftlicher Gamer aus den USA ließ sich von einem Online-Spiel derart provozieren, dass er zu drastischen Mitteln griff.

Was als harmloses Online-Duell begann, endete für Edward Kang im Gefängnis.

Gamer im Knast - Versuchter Mord wegen Online-Spiel

Florida, USA. Für einen jungen Mann aus den USA endete seine Leidenschaft für Videospiele in einer Gefängniszelle. Edward Kang, ein 20-jähriger Spieler, wurde nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem Online-Rivalen festgenommen. Die Ursache: Ein Streit beim Online-Spiel "ArcheAge".

Das ist Edward Kang (20).

Laut einem Bericht der New York Post geriet Kang in der vergangenen Woche während des Spielens von "ArcheAge" so sehr in Rage, dass er beschloss, seinen Rivalen persönlich zur Rede zu stellen. In der Nacht zum Freitag verließ er seine Wohnung im US-Bundesstaat New Jersey und nahm einen Flug vom Flughafen Newark nach Jacksonville, Florida.

Nach einem zweieinhalbstündigen Flug kam er dort an und checkte um zwei Uhr morgens in ein Hotel ein. Den restlichen Tag nutzte er, um sich zu erholen und vorzubereiten.

Vorbereitung der Tat

Am Samstagmorgen besuchte Kang einen Baumarkt, wo er sich einen Hammer und eine Taschenlampe kaufte.

Die Tatwaffe.

Er verbrachte den Samstag mit weiteren Vorbereitungen und wartete auf den Sonntag.

Am Sonntagmorgen, gekleidet in schwarze Kleidung, Maske und Handschuhe, machte sich Kang auf den Weg zum Haus seines Spielrivalen. Dort angekommen, attackierte er sein Opfer ohne zu zögern mit dem Hammer.

Durch die lauten Hilfeschreie des Opfers wurde dessen Stiefvater geweckt. Er eilte zur Hilfe und konnte gemeinsam mit seinem schwer verletzten, aber nicht lebensbedrohlich verwundeten Stiefsohn, den Angreifer überwältigen.

Bill Leeper, Sheriff von Nassau County, präsentiert in Foto des Täters sowie die Tatwaffe.

Edward Kang muss sich nun wegen Einbruchs und versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Der Sheriff von Nassau County, Bill Leeper, äußerte sich auf einer Pressekonferenz zu dem Fall: "Manche Dinge kann man sich einfach nicht ausdenken. Dies ist ein seltsamer Fall." Leeper vermutet, dass Kang wohl für lange Zeit keine Videospiele mehr spielen wird.