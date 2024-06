Ein Reh sprang in einen fahrenden Bus, was zu mehreren Verletzungen führte und für Chaos im Fahrzeug sorgte.

Warwick, USA. Wer mit dem Bus unterwegs ist, rechnet normalerweise nicht damit, dass ein Tier plötzlich mitten in die Fahrt platzt. Genau dies passierte jedoch am Dienstag im US-Bundesstaat Rhode Island, als sechs Fahrgäste eine unerwartete Begegnung hatten.

Die Aufnahmen der Dashcam zeigen, was genau passierte. Ein Rehbock tauchte plötzlich um eine Straßenecke auf, lief entgegen der Fahrtrichtung und sprang direkt in die Frontscheibe des Busses. Glassplitter flogen umher, und das verirrte Reh fand sich hilflos im Innenraum des Fahrzeugs wieder.

#NEW video from @RIPTA_RI shows the moment a deer jumped through a bus windshield in Warwick yesterday. The agency praised the "exceptional alertness and composure under pressure" by bus driver Leocadio Hernandez. 2 passengers were injured by broken glass. @wpri12 pic.twitter.com/76wPuPZ7Jv