Gehirnimplantat soll die Nutzung von Social Media mit dem Verstand ermöglichen

Wissenschaftler haben ein winziges Gehirnimplantat entwickelt, das kleiner als ein menschliches Haar ist und es Menschen ermöglicht, Computer mit ihren Gedanken zu steuern.

Der Chip wurde von Precision Neuroscience entwickelt und funktioniert nach ähnlichen Prinzipien wie das Unternehmen Neuralink von Elon Musk, allerdings sitzt der Precision-Chip auf dem Gehirn und nicht im Gewebe. Es ist eine Möglichkeit, ohne Tastatur und Maus auf moderne Technologie zuzugreifen, und obwohl es für Menschen gedacht ist, die physisch keine Computer benutzen können, könnte jeder davon Gebrauch machen, wenn er sich eines implantieren lässt.

Das Hirnimplantat selbst wird als Layer 7 Cortical Interface bezeichnet, so genannt, weil die Großhirnrinde eines Menschen aus sechs Zellschichten besteht, und das Technologieunternehmen geht davon aus, dass sein Implantat im Wesentlichen wie eine weitere Schicht funktioniert. Das bedeutet, dass jemand, der bisher nicht in der Lage war, einen Computer zu benutzen, das Internet in vollem Umfang nutzen kann. Das bedeutet, dass das Implantat genutzt werden könnte, um Menschen in soziale Medien zu bringen und mit der ganzen Welt zu interagieren.

Precision bemüht sich um die Genehmigung, in den nächsten Monaten mit Tests am Menschen zu beginnen.