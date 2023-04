Geretteter Braunbär spielt wie ein Kind im Schnee

Dieses vom Orphaned Wildlife Center veröffentlichte Video zeigt den Mitbegründer der Einrichtung, Jim, beim Spielen mit Amy, einer 17-jährigen syrischen Braunbärin in ihrer Obhut.

Das 2015 in Otisville, New York, gegründete Zentrum wurde nach eigenen Angaben mit dem Ziel gegründet, "verwaisten Tieren Sicherheit und Pflege zu bieten und sie auf ein Leben in der freien Wildbahn vorzubereiten".

Das Zentrum teilt regelmäßig Video-Updates über seine Tiere in den sozialen Medien, wo es mehr als 200.000 Abonnenten auf Facebook und YouTube hat.