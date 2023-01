Größter Mann der Welt hatte Angst auf kleinste Person der Welt zu steigen

Der größte Mann der Welt hat zugegeben, dass er Angst hatte, während ihres historischen Treffens auf den kleinsten Menschen der Welt zu treten.

Sultan Kosen traf 2014 in London den verstorbenen Chandra Bahadur Dangi - den kleinsten Mann der Welt - und traf 2018 in Ägypten die kleinste Frau der Welt, Jyoti Amge. Beide Begegnungen verliefen für den großen Mann allerdings etwas unglücklich, denn er war natürlich ein wenig besorgt, sie zu zertrampeln. In einem Interview auf Discover mit Ruhi Cenet sagte Kosen: "Ich habe die Beamten immer wieder gebeten, sie von mir fernzuhalten. Ich hatte große Angst, aus Versehen auf sie zu treten und ihren Körper zu zerbrechen. Außerdem habe ich nie gehört, was sie gesagt haben, sie haben zwar geredet, aber ich habe ihre Stimmen nicht gehört."

Der Türke ist 251 Zentimeter groß. Ein Mann aus Ghana , der 2,89 Meter groß sein will, stellte sich aber schlussendlich als Fake heraus. Der Mann aus Ghana soll zweifellos groß sein, an die 251 von Kosen kommt er aber nicht heran. Seine Schuhe wurden von einem örtlichen Handwerker aus Reifen und Nägeln hergestellt, weil es keine Schuhe in seiner Größe gab. Der Mann aus Ghana sollen neuesten Messungen zufolge um die 2,23 m sein.

"Ich bin noch im Wachstum. Wer weiß, vielleicht erreiche ich eines Tages auch diese Höhe", sagte er.