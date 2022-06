Ab wann ist es ungesund?

Erektionen nach dem Aufwachen sind nichts seltenes - doch sollte man(n) sich Gedanken machen wenn es zu häufig ist?

Erektionen werden mit sexueller Lust in Verbindung gebracht, doch bedeutet das nicht, dass ein Mann mit Morgenlatte automatisch in der Stimmung ist. Viele Menschen verschwenden keinen zweiten Gedanken daran, andere bangen recht schnell um ihre Gesundheit. Doch was genau stimmt nun eigentlich?

Eine Morgenlatte ist besser als keine Morgenlatte

Also keine Angst! Denn weder bedeutet eine morgendliche Erektion, dass ein Mensch sexuelle Lust verspürt, noch ist es ein Zeichen für eine Krankheit. Ungesund wird es erst wenn die morgendliche Erektion ganz ausbleibt. Denn dann sollte man sich fragen ob vielleicht doch mehr dahinter steckt, da eine Morgenlatte für eine gesunde Durchblutung und Aktivität des Nervensystems steht.