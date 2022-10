Heute ist 'Mean Girls Day'

Am 3. Oktober feiern die Fans des Films aus dem Jahre 2004 den sogenannten Mean Girls Day.

Großer Tag für alle Girls Club-Fans. Denn genau heute ist der 3. Oktober, das Datum, an dem zwischen Aaron Samuels und Cady im Film aus dem Jahr 2004 richtig heiß herging. Die meisten Fans feiern diesen Tag inoffiziell als National Mean Gilrs Day in den Sozialen Medien.

Um die Bedeutung des Films auch in die reale Welt zu verlegen, hat "Time.com" einige Tipps zusammengestellt.

So wird empfohlen, das sexy Halloween-Kostüm schon jetzt zu planen, alleine auf der Toilette zu Mittag zu essen oder zu Taco Bell zu gehen, auch wenn man eine kohlenhydratarme Diät macht. Weiters wird empfohlen Jogginghosen und eine Weste zu tragen, Menschen zu fragen, warum sie weiß sind und sich von Geheimnissen zu befreien und rosa zu tragen.