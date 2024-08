× Hier surfen Hunde um Gold

Während die Welt auf die Olympischen Spiele in Tahiti blickte, wo die besten Surfer der Welt um Medaillen kämpften, sorgten in Kalifornien tierische Sportler für Aufsehen.

Bei den Weltmeisterschaften im Hundesurfen zeigen Terrier, Pudel und andere Hunde, dass sie nicht nur an Land sportliche Talente sind.

© getty ×

Vierbeiner und Herrchen traten auch gerne im Partner-Look an.

Hundesurf-WM in Kalifornien

Hunde sind bekannt für ihre Vielseitigkeit: Vom Stöckchenholen über das Fangen von Frisbees bis hin zum Überwinden von Hindernissen meistern sie eine Vielzahl von Aufgaben mit Bravour. Doch an der Küste von Kalifornien können die Vierbeiner eine besonders außergewöhnliche Sportart ausüben – das Surfen.

In Pacifica, das südlich von San Francisco liegt (USA), fanden nämlich die diesjährigen Weltmeisterschaften im Hundesurfen statt. Die Veranstaltung zog zahlreiche Zuschauer an, die gespannt verfolgten, wie Terrier, Pudel und ihre tierischen Mitstreiter ihr Können auf den Wellen unter Beweis stellten.

Kreativität und Geschick im Wettbewerb

Die Hunde traten in verschiedenen Kategorien gegeneinander an: Große und kleine Vierbeiner, manche alleine auf dem Brett, andere in Begleitung eines Artgenossen. Ausgerüstet mit Schwimmwesten und teils kreativen Kostümen wurden sie von ihren Besitzern ins Wasser geschickt, um dann selbstständig auf den Wellen zu reiten.

© getty ×

Auszeichnungen und gute Zwecke

Die besten Hunde wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet, während die Menge am Linda Mar Beach in Pacifica (Kalifornien, USA) begeistert zuschaute. Doch nicht nur der Spaß stand im Vordergrund: Laut den Veranstaltern wurden auch Spenden gesammelt, um den Tierschutz zu unterstützen und weiteren guten Zwecken zu dienen.

© getty ×

Ein tierisches Vergnügen mit Mehrwert

Die Hundesurf-WM in Kalifornien zeigt, dass nicht nur Menschen, sondern auch Hunde den Sport auf dem Wasser meistern können. Gleichzeitig wurde mit der Veranstaltung ein wichtiger Beitrag zum Tierschutz geleistet.