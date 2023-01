Horror-Uber: Fahrer bekommt von Fahrgästen Waffe an den Kopf gehalten

Ein Uber-Fahrer hat es im Alleingang geschafft, zwei Räuber abzuwehren, die ihn während ihrer Fahrt mit einer Waffe bedrohten.

Die vom Houston Police Department veröffentlichten Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen die schreckliche Situation in voller Länge. Der Mann, der die Fahrt bestellt hatte und in der Uber-App als "MJ" bekannt war, hatte als Abholort eine weniger als eine Meile entfernte Walmart-Filiale angegeben, änderte den Ort aber auf halber Strecke zu einem Apartmentkomplex in der 2929 Dunvale Rd.

Als das Uber-Fahrzeug am Zielort ankam, bedrohte einer der beiden Fahrgäste den Fahrer von hinten mit einer Pistole und forderte ihn auf, aus dem Auto auszusteigen.

Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie einer der Verdächtigen aus der Beifahrertür steigt und die Fahrertür aufreißt, um zu versuchen, Dovran herauszuziehen. Im Gespräch mit dem lokalen Nachrichtensender KPRC 2 erinnerte sich Dorvan: "Sie hielten mir die Waffe an den Kopf, hinter mir, und schrien: 'Raus aus dem Auto'." Er fügte hinzu: "Zum Glück haben sie nicht auf mich geschossen."

Da Dorvan angeschnallt war, konnte der Täter Dorvan nicht aus dem Auto ziehen, und schließlich fielen sie zu Boden - zusammen mit Dorvans Handy. Der Uber-Fahrer sagte: "Ich habe das Gaspedal durchgedrückt und bin losgefahren. Der Typ auf dem Rücksitz hielt mir immer noch die Waffe an den Kopf."

Schließlich sprang der Angreifer aus dem fahrenden Auto.