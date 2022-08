Im Drogenrausch: Irrer Passagier will während Flug Notfalltüre öffnen

Ein "verwirrter" Mann hat seine Mitreisenden an Bord eines TUI-Fluges in Angst und Schrecken versetzt, nachdem er versucht hatte, den Notausgang mitten in der Luft zu öffnen.

Der Flug von Paphos nach Manchester wurde für die Passagiere eines TUI Flugs zum absoluten Horror. Ein Mann wollte während dem Flug die Türe der Maschine öffnen und springen. Zudem betete der Mann vor der vermeintlichen Tat und sagte "wir sehen uns im Himmel". Reisende berichteten, der Mann habe zuvor etwas konsumiert, dem Kokain ähnlich sehe. Danach begann er sich auf den Boden zu setzen und zu beten. Berichten zufolge schrien die Leute, als er die Nottür öffnen wollte - er wurde erst gestoppt, als die Passagiere aufsprangen und ihn zurückhielten. Im Gespräch mit MEN sagte Kirsty, die mit ihren Kindern und ihrem Mann an Bord war: "TUI hat einen betrunkenen und aggressiven Passagier auf unseren Flug gelassen. Wir hatten alle Angst, als er zum ersten Mal das Flugzeug betrat, aber die Flugbegleiter servierten ihm immer noch Getränke. "Wir sahen, wie der Passagier Kokain nahm und versuchte, die Flugzeugtür zu öffnen. Ich dachte wirklich, man würde mir das Leben nehmen. Dieser Passagier zeigte auf mich und meine Kinder und sagte uns, dass er uns 'im Himmel sehen' würde. Der Mann erhielt ein lebenslanges Flugverbot mit TUI-Maschinen.