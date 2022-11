Influencerin will nach Handy greifen: Stürzt in den Tod

Diese Aktion bezahlte die junge Influencerin mit ihrem Leben. Als sie nach ihrem Handy greifen wollte, stürzte die junge Frau in die Tiefe.

Ein junges Mädchen stürzte in den Tod, als sie versuchte, ihr Handy zu ergreifen, nachdem sie ein Selfie von einem Dach gemacht hatte. Überwachungskameras rund um das vierstöckige Gebäude zeigten den Moment, in dem die 15-Jährige fast auf einem Mann landete, bevor sie auf den Boden knallte.

© Newsflash

Melike Gun Kanavuzlar rutschte aus, als sie ihr Handy fallen ließ, und verlor das Gleichgewicht, als sie versuchte, das Handy wieder aufzufangen. Sie stürzte daraufhin mehr als zehn Meter in die Tiefe. Skurril: Ein Passant hob das zu Boden gefallene Telefon noch auf, ehe das Mädchen auf dem Boden aufschlug. Der Mann floh unter Schock vom Tatort, während ein verängstigter Hund bellend die Straße entlanglief.

© Newsflash

Die Tragödie ereignete sich in der Stadt Ortaca in der Provinz Mugla im Westen der Türkei. Die Teenagerin wurde noch von den Sanitätern versorgt, starb jedoch wenige Tage später an den schweren Verletzungen.