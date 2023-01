Irre: 12-Jähriger hatte Weißen Hai am Angelhaken

Ein 12-jähriger Schüler fängt auf einem Ausflug mit seiner Mutter einen 12 Meter langen und 230Kilo schweren Weißen Hai.

Ein junger Bursche hat einen riesigen Weißen Hai gefangen, was sicherlich der Fang seines Lebens ist. Campbell Keenan, 12, war mit seiner Mutter Colleen auf einem gecharterten Angelausflug, als er das 1,5 Meter lange und 230 Kilo schwere Tier am Haken hatte.

Sie waren etwa eine Meile aufs Meer hinausgefahren und angelten in einer Wassertiefe von etwa 36 Meter mit einem toten Schwarzflossenthun von 4 Pfund als Köder, als ein gewaltiger Fisch an der Leine zu zerren begann. "Ich dachte: 'Oh, verdammt, ist das ein Hai, ist das ein Hai?', denn ich habe noch nie mit etwas gekämpft, das auch nur annähernd so groß war wie dieser Fisch", sagte Campbell dem Sun Sentinel.

"Es war einfach wie, oh mein Gott, es ist ein großer weißer Hai!" Das Tier wurde abschließend markiert und wieder in die freie Wildbahn entlassen.