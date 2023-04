Irre: Dieser Mann will unbedingt 350 Kilo wiegen

Bryan Steel, 46, aus Florida in den USA, hat sogar ein OnlyFans-Konto eingerichtet, um seinen treuen Anhängern seinen dicken Bauch zu zeigen.

Als er mit seiner Verwandlung begann, wog er 83 Kilo - jetzt wiegt er 160 Kilo und nimmt weiter zu. Das Ziel des Schriftstellers ist es, 350Kilo zu erreichen. Um sein Ziel zu erreichen, isst Bryan wochentags mindestens 12.000 Kalorien - und an den Wochenenden sogar noch mehr.



Gegenüber dem Daily Star sagte er: "Wachstum ist eine zu unglaubliche Aktivität, um nicht angetörnt zu sein. Ermutigt, gefüttert und gezüchtet zu werden, ist extrem pervers und ich liebe es. Aber abgesehen von der Abartigkeit und dem Fetisch braucht es einen engagierten Lebensstil, um die Ziele zu erreichen. An Maße zu gewinnen ist eine echte Herausforderung, und es erfordert tägliche Disziplin, um es durchzuhalten."

© Bryan Steel

Auch ein OnlyFans Konto hat der Mann eingerichtet, wo Fans seinen dicken Bauch bestaunen können. Bryan isst vor allem wegen der Kalorienmenge, aber er nimmt auch Masseshakes zu sich, die ihm helfen, an Masse zuzulegen. Er isst zwar viel Junkfood, versucht aber auch, dies mit nahrhaften Lebensmitteln auszugleichen, um so gesund wie möglich zu bleiben.

Er sagte uns: "Ich mag eine große Vielfalt an Lebensmitteln, das hilft mir, mehr zu essen, wenn ich täglich so viel esse. Mein Tag besteht normalerweise aus drei oder vier großen Mahlzeiten mit Snacks und weiteren Shakes an Sporttagen. Die Leute, die trollen, sind mit ihrem eigenen Leben unzufrieden und denken, dass sie sich besser fühlen, wenn sie andere angreifen oder herabsetzen", sagte er.