Irrer Wucher: So viel Geld will ein Österreicher für seine Handynummer

Bei diesen Zahlen wird einem schwindelig. Für eine irre Summe wollte ein Mann seine Handynummer bei einer Internet-Plattform verkaufen.

Gerade bei komplizierten Handynummern mit vielen unterschiedlichen Zahlen haben viele Nutzer das Problem, die Nummer im Notfall korrekt abzurufen. Doch eine Person stellte seine Handynummer 06606666777 zum Verkauf auf eine Internetplattform. Ein Schnäppchen ist die Rufnummer nicht. 32.000 Euro möchte der Verkäufer dafür haben.

Unter dem Motto "sehr einfache VIP-Handynummer' preist der Verkäufer die einfach zu merkende Nummer an. "Diese Nummer kann einfach über eine NÜV zu Ihrem bestehenden Vertrag (unabhängig vom Anbieter) transferiert werden“, erklärt der Verkäufer in seiner Beschreibung", so der dreiste Verkäufer.

Ob jemand sich die Rufnummer für diese irre Summe gesichert hat, ist nicht bekannt, ein offenes Ohr sollte der neue Besitzer der Rufnummer bei der einfachen Zahlenkombination aber auf jeden Fall haben.