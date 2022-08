Jugend-Gang stiehlt Essen bei McDonald’s

Eine Gruppe von bis zu 50 Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren stürmten das Restaurant und klauten Essen.

Der Vorfall aus Nottingham, England, erhitzt die Gemüter. Rund 50 Jugendliche stürmten in einen McDonald’, kletterten über die Theke in den Küchenbereich und klauten alles Mögliche an Essen. Sie bedienten sich auch an Softdrinks, während andere mit ihren Handys filmten.



Nach Angaben der Polizei verließen einige der Gruppe schließlich das Restaurant im Stadtzentrum von Nottingham, doch etwa 20 von ihnen blieben zurück und beleidigten und bedrohten das Personal. Als die Beamten zu dem Vorfall kamen, hatte sich die Gruppe bereits aufgelöst.

Ein Sprecher der Polizei von Nottinghamshire sagte:Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst. Es handelt sich um einen gewerblichen Einbruch, bei dem die Gruppe hinter den Tresen eines Geschäfts eindrang und Lebensmittel und alkoholfreie Getränke stahl. Das ist völlig inakzeptabel.In den sozialen Medien tauchten Aufnahmen auf, die den Vorfall zu zeigen schienen. Darauf war zu sehen, wie Jugendliche in den McDonalds im Stadtzentrum strömten, wobei es sich bei der Gruppe vermutlich um 14- bis 16-Jährige handelte, die mit Trainingshosen, Hüten und Mützen bekleidet waren.Ein Sprecher von McDonalds sagte:Wir sind uns eines Vorfalls bewusst, der sich am Sonntagabend in unserem Restaurant in derereignet hat. Wir waren schockiert und entsetzt über den Vorfall, der in unseren Restaurants absolut nichts zu suchen hat. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet, die das Restaurant aufsuchte. Wir werden die Polizei auch weiterhin bei allen weiteren Ermittlungen unterstützen.