Das Leben von Raja Kolander wird nun zu einer dreiteiligen Serie.

Während seines Prozesses gab Raja Kolander zu, Kannibale zu sein und 14 Schädel in seinem Haus vergraben zu haben. Im Laufe der Ermittlungen kam sogar heraus, dass der Inder es liebte, mit den Schädeln zu sprechen, die er gerne um sich herum platzierte.

Der Kannibale wurde dazu verurteilt, einen Journalisten getötet zu haben. Seither sitzt Kolander im Gefängnis.

Die Geschichte von Raja Kolander erscheint neu auf Netflix in drei Teilen unter dem Namen "The Butcher of Delhi". Gezeigt werden exklusive Interviews mit dem verurteilten Mörder, der nun beteuert unschuldig zu sein.

Kolander soll Teil einer Bande von Plünderern gewesen sein. Seinen Tagebüchern zufolge liebte er es, Körperteile von Menschen zu essen. Vor allem deren Gehirne, um an Intelligenz zu gewinnen.

Als ein Journalist namens Dhirendra Singh von seinen Morden und anderen Verbrechen Wind bekam, räumte der Kannibale den Mann einfach aus dem Weg.