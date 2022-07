Kellnerin schüttet brühendes Wasser über Baby: 4-Stunden OP

Es ist wohl der Horror einer jeden Mutter. In einem Café in England goss eine Kellnerin aus Versehen brühend heißen Tee über ein Kleinkind. Eine 4-Stunden OP war die Folge.

Alles begann mit dem Weg zur Spielgruppe des Babys,1. Mutter Carrie Doyle kehrte vor dem Treffen noch in einem Café ein, um einen Tee zu sich zu nehmen. Doch dann geschah das Unvorstellbare. Die Mutter stellte den Kinderwagen neben dem Tisch ab und bestellte. Beim Servieren unterlief der Kellnerin ein Fehler und das brühend heiße Wasser verteilte sich über die Beine des Babys. Nach dem verheerenden Unfall war eine vierstündige Hauttransplantation notwendig.



Carrie sagte: "Ich schob den Kinderwagen, und eine Kellnerin sagte: 'Ich bringe ihn rüber', also ging ich mit Mason zu einem leeren Tisch und stellte ihn schräg hin. "Sie ist mir gefolgt und alles, was ich sie sagen hörte, war 'Ich stelle das hier ab'. Als ich dann [Mason] ansah, sagte mir sein Gesicht, dass etwas nicht stimmte. Ich beugte mich zu ihm hinunter", erinnerte sich Carrie, "und ich spürte die Hitze, die von seiner Kleidung ausging, und da dämmerte mir, was tatsächlich passiert war. Ich habe ihn aus dem Kinderwagen geholt und geschrien: 'Bringt ihn unter Wasser'. Ich warf ihn buchstäblich auf die Kellnerin hinter dem Tresen, und sie nahm ihn mit in die Küche und legte ihn in ihr Waschbecken.

Er hat geschrien, er war hysterisch. Für ein Baby war er immer sehr entspannt und ruhig und er weint nicht, also war es herzzerreißend, diese Schreie zu hören.Eine Krankenschwester, die nicht im Dienst war, half Carrie, ihren Sohn zu versorgen, während sie auf den Krankenwagen warteten.Ein Krankenwagen traf schnell ein und brachte den kleineninsHospital im nahegelegenen, wo seine Verbrennungen untersucht, gereinigt und verbunden wurden und das Kind Schmerzmittel erhielt.