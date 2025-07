Kobra attackiert Buben (2) – dann beißt ER zu

Ein kleiner Bub wird von einer tödlichen Kobra angegriffen – und beißt die Schlange tot.

Der kleine Govinda Kumar spielte unweit seines Elternhauses im indischen Dorf Madhopur, als sich ihm plötzlich eine Kobra näherte. Die Schlange umschlang seine Hand – vermutlich in einer Verteidigungshaltung. Anstatt zu schreien oder wegzulaufen, reagierte der Junge instinktiv: Er biss die Schlange, so berichten mehrere lokale und internationale Medien unter Berufung auf Familienangehörige und Ärzte. Die Kobra starb noch an Ort und Stelle.

Die Familie brachte Govinda sofort in ein nahegelegenes Gesundheitszentrum, später wurde er ins staatliche Krankenhaus in Bettiah verlegt. Dort stellten die Ärzte fest, dass das Kind offenbar nicht von der Kobra gebissen wurde, jedoch Gift über den Mundkontakt aufgenommen haben könnte. Typische Symptome wie Schwellungen im Gesicht und kurzzeitiger Bewusstseinsverlust traten auf – dennoch: Govinda überlebte und ist inzwischen außer Lebensgefahr.

© Getty

Die indische Kobra gehört zu den bekanntesten und giftigsten Schlangen auf dem Subkontinent. Ihr Biss kann ohne medizinische Hilfe tödlich enden – vor allem bei kleinen Kindern.