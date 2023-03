Kurios: Wissenschaftler verschlucken absichtlich Lego-Teile

Sechs Wissenschaftler schlucken Lego-Köpfe, um herauszufinden, wie lange es dauert, sie wieder hinauszubekommen.

Sechs Wissenschaftler haben Lego-Figurenköpfe verschluckt, um herauszufinden, wie lange es dauert, sie wieder hinauszubekommen. Die seriöse Studie, die im Journal of Paediatrics and Child Health veröffentlicht wurde, verwendete zwei Bewertungssysteme: Stool Hardness and Transit (SHAT) und Found and Retrieved Time (FART).

Der SHAT-Wert wurde in einen Prä-SHAT-Wert, der die normalen Stuhlgewohnheiten der Forscher erfasste, und einen Post-SHAT-Wert, der nach dem Verschlucken des Lego-Kopfes ermittelt wurde, aufgeteilt. Die Ergebnisse vor und nach dem SHAT wurden dann verglichen und die Daten gesammelt.

Das FART-Ergebnis war dagegen etwas düsterer und verlangte von den Teilnehmern, dass sie in den Tagen nach dem Verschlucken ihre Exkremente durchsuchten, in der Hoffnung, einen kleinen gelben Kopf zu finden.

Laut der Studie betrug der FART-Wert durchschnittlich 1,71 Tage - das bedeutet, dass der Lego-Kopf in der Regel in weniger als zwei Tagen aus dem Körper verschwunden war.

Das Team fasst seine Ergebnisse wie folgt zusammen: "Ein Spielzeugobjekt durchläuft erwachsene Probanden schnell und ohne Komplikationen. Dies wird die Eltern beruhigen, und die Autoren plädieren dafür, dass von den Eltern nicht erwartet werden sollte, dass sie die Fäkalien ihrer Kinder durchsuchen, um zu beweisen, dass das Objekt wiedergefunden wurde".