Kuschel-Hit: Jetzt gibt’s KI auch als Haustier

In Japan sorgt derzeit ein kleiner Roboter namens Moflin für Begeisterung.

Das plüschige Haustier stammt vom Elektronikhersteller Casio und kombiniert künstliche Intelligenz mit einem Verhalten, das erstaunlich lebensecht wirkt. Moflin reagiert individuell auf Berührungen, Stimmen und Nähe – und entwickelt im Laufe der Zeit sogar eine eigene Persönlichkeit.

Das Konzept erinnert an die Furbys von Hasbro, die Ende der 1990er-Jahre weltweit einen großen Verkaufserfolg hatten. Damals wurden in nur drei Jahren mehr als 40 Millionen Stück verkauft (Preis heute rund 60 Euro auf Online-Plattformen wie Amazon). Casio greift diese Idee wieder auf – diesmal jedoch mit moderner Technik und mehr Tiefe im Verhalten.

Technik mit Gefühl

Moflin unterscheidet sich deutlich von klassischen Robotern. Er läuft nicht, zeigt keine Daten auf einem Display und erinnert auch nicht an ein technisches Gerät. Stattdessen bewegt er sich sanft, gibt leise Töne von sich und reagiert spürbar auf Nähe und Zuwendung.

Japans neuer Kuschel-Hit: Casios Roboter-Haustier Moflin © YouTube/ CASIO Japan

Im Inneren arbeiten zahlreiche Sensoren für Licht, Temperatur und Bewegung. Die integrierte KI sorgt dafür, dass jedes Exemplar eine individuelle Art entwickelt – Casio spricht von bis zu vier Millionen möglichen Varianten im Verhalten. Der britische Guardian lobte das Gerät und schrieb, dass man „überrascht sei, wie stark man sich emotional an Moflin gewöhne“.

Erfolg in Japan

Seit dem Marktstart im November 2024 hat Casio laut Kyodo News bereits mehr als 7.000 Stück verkauft – deutlich mehr als erwartet. Besonders gefragt ist Moflin bei Frauen zwischen 35 und 45 Jahren, die allein leben oder beruflich stark eingespannt sind. Viele von ihnen beschreiben das kleine KI-Haustier als angenehme Gesellschaft und emotionalen Ausgleich.

Manche Besitzerinnen nehmen Moflin sogar mit auf Spaziergänge oder Ausflüge, ähnlich wie ein echtes Haustier. Der Preis ist allerdings nicht gering: In Japan kostet Moflin rund 59.400 Yen (etwa 345 Euro), beim Onlinehändler Japan Trend Shop liegt der Preis für importierte Modelle mit Versand bei etwa 613 Euro.