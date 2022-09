Legendäres Subaru Rallye-Auto kehrt modifiziert zurück

Der Subaru Impreza 22B STI schrieb damals ein Stück Auto-Geschichte. Nun kehrt er modifiziert und restauriert zurück.

Die englische Firma "Prodrive" will 25 Exemplare des legendären Subaru Impreza 22B STI restaurieren und modifizieren - ursprünglich gebaut wurden 424 Stück. Zusammen mit dem geschichtlichen Hintergrund stellt der originale 300 PS Bolide ein absolutes Sammlerstück dar.

© Prodrive ×

Jetzt will die Tuning-Firma, welche auch schon bei den Erfolgen von Subaru in der Rallye um die Jahrtausendwende mitgeholfen hat, noch einen drauflegen und macht den Sportwagen leichter und kraftvoller. Mit über 400 PS und einer Gewichtsreduktion von rund 100 Kilogramm, soll einen der getunte Subaru in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Im freien Gelände, also abseits der öffentlichen Straßen, soll dann eine "Fly-off-Handbremse" für den richtigen Fahrspaß sorgen. Optisch verändern sollte sich nicht allzu viel.

© Prodrive ×

Die "normale" Version des Rallye-Autos wird gebraucht für über 300.000 Euro gehandelt. Für die neue Version von "Prodrive" muss man noch einmal so viel dazulegen. Knapp 625.000 kostet die Neuauflage inklusive Mehrwertsteuer.