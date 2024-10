Lehrerin hat Sex mit 16-Jährigem – Schüler stehen Wache

Die verheiratete Mathe-Lehrerin wurde nun verurteilt.

Die Vorwürfe gegen Hailey Clifton-Carmack wiegen schwer: Die 26-jährige Lehrerin aus dem US-Bundesstaat Missouri soll einen 16-jährigen Schüler missbraucht haben. Nun wurde die zweifache Mutter verurteilt.

Den Gerichtsakten zufolge soll die Lehrerin über Wochen hinweg eine Affäre mit dem Jugendlichen gehabt haben. Das ungleiche Paar hatte etwa Sex in der Einfahrt eines Hauses und sogar im Schulgebäude. Wie ein Zeuge zu Protokoll gab, soll die Pädagogin sogar andere Schüler beauftragt haben, Wache zu stehen. Der Sex war offenbar so intensiv, dass sich der Schüler Kratzer am Rücken zuzog, die er dann stolz seinen Freunden zeigte.

Mathe-Lehrerin muss ins Gefängnis

Ein Gericht hat die Mathe-Lehrerin nun zu vier Jahren Haft verurteilt. Clifton-Carmack wurde allerdings ein Deal angeboten. Ihre Strafe wird nach 90 Tagen auf Bewährung zurückgestuft, wenn sie ein Programm zur Behandlung von Sexualstraftätern absolviert.

Die Polizei ermittelt aber auch gegen den Vater des 16-Jährigen. Dieser soll von der Affäre seines Sohnes gewusst und sogar Besuche der Lehrerin erlaubt haben. Er soll nun ebenfalls angeklagt werden.