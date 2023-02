Liebes-Aus bei Megan Fox? Instagram-Kanal offline genommen

Megan Fox hat gestern ihre Instagram-Seite gelöscht und damit einen drastischen Schritt in der Öffentlichkeit unternommen, nachdem sie Gerüchte ausgelöst hatte, dass sie und ihr Verlobter Machine Gun Kelly sich getrennt haben.

Fox erregte am Sonntag Aufmerksamkeit, nachdem sie Kelly auf Instagram nicht mehr folgte, fast alle gemeinsamen Fotos löschte und ein Foto teilte, auf dem sie den Text "You can taste the dishonesty/ it's all over your breath" aus Beyoncés Lemonade-Song von 2016, "Pray You Catch Me", zitiert. Wenig später war ihr ganzer Kanal offline. Für viele User ein eindeutiges Zeichen, das sich Fox und ihr Verlobter Machine Gun Kelly alias Colson Baker getrennt haben.

© MeghanFox/Instagram

Weder sie noch Kelly haben sich bisher explizit zu den Trennungsgerüchten geäußert. Im Mai behauptete eine Quelle gegenüber The Sun, dass das Paar eine schwere Zeit hinter sich habe. "Freunde machen sich Sorgen, dass es zwischen den beiden kriseln könnte, weil sie sich oft streiten und sich gegenseitig auf die Nerven gehen", so die Quelle damals. "Sie hatten im ersten Jahr eine tolle Beziehung, aber jetzt hat Megan oft das Gefühl, dass sie es mit einem erwachsenen Kind zu tun hat. Er kann auch zu Eifersucht neigen, wenn sie mit anderen Männern spricht.

Brisant: Es halten sich hartnäckig Gerüchte, Machine Gun Kelly habe Fox mit Sophie Lloyd, der Gitarristin aus Kellys Band betrogen. Unter Megan Foxs letzten Post war auch ein Kommentar zu sehen, der auf eben diesen Umstand anspielte.