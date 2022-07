Mit dieser Forderung wenden sich zahlreiche UserInnen aber auch Promis an Instagram:

"MAKE INSTAGRAM INSTAGRAM AGAIN. Stop trying to be tiktok i just want to see cute photos of my friends."

Der Grund für die Aufregung? Der ursprüngliche Sinn der Plattform Instagram geht durch die ungefragten Vorschläge im Feed (wie bei TikTok) verloren.

Es gibt dafür eine Online-Petition, welche schon über 130.000 Unterschriften hat.