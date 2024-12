Mann (35) will neues Auto nicht, rast mit Vollgas ins Autohaus

Ein frisch gekaufter Subaru wurde von seinem Besitzer kurzerhand durch die Schaufensterfront des Händlers gesteuert. Das Ereignis sorgte für Aufsehen – niemand wurde verletzt, doch die Folgen sind erheblich. Hier die Einzelheiten dieses außergewöhnlichen Vorfalls.

Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen, dem 9. Dezember, in der Stadt Sandy im Bundesstaat Utah (USA). Michael M., ein 35-jähriger Mann, hatte wenige Stunden zuvor beim Autohaus „Tim Dahle Mazda Southtowne“ einen grauen Subaru Outback erworben. Doch die Freude über das neue Fahrzeug hielt offenbar nicht lange an. Laut Berichten des US-Senders "FOX 13" sowie Angaben der örtlichen Polizei entdeckte Michael M. kurze Zeit nach dem Kauf mechanische Probleme an dem Wagen. Offenbar verärgert über den Zustand des Fahrzeugs, kehrte er zum Autohaus zurück, um den Subaru zurückzugeben und eine Rückerstattung zu verlangen. Doch die Situation eskalierte.

NEW: Utah man drives his car through the front of a Mazda dealership just hours after purchasing the car from the same dealership.



The incident happened in Sandy, Utah, after the man was told he couldn’t return the car.



