Mann gewinnt Millionen im Lotto: Erscheint am nächsten Tag normal zur Schicht

Was für eine Weihnachtsüberraschung. Nach einer Betriebsfeier erfuhr er, dass er satte 3,8 Millionen Pfund in der britischen National Lottery gewonnen hatte.

Kündigte nicht

Statt sofort zu kündigen, entschied sich Johnston, loyal zu bleiben. Der 20-jährige Tesco-Mitarbeiter behielt seine Schicht in Nordirland bei, um seine Kollegen nicht im Stich zu lassen. Der Glückspilz hatte 20 Jahre lang dieselben sechs Lottozahlen getippt und wurde am 16. Dezember belohnt.



Die Gewinnbenachrichtigung ignorierte er zunächst, da er dachte, es sei nur eine Kleinigkeit. Erst am nächsten Morgen, bei der Überprüfung mit seiner Partnerin Christina Williams, wurde die lebensverändernde Summe klar. "Ich dachte, vielleicht habe ich 38.000 Pfund gewonnen, aber dann waren da zu viele Nullen", gestand Johnston dem Belfast Telegraph.



Trotz des gewaltigen Gewinns arbeitete Johnston tapfer weiter, um seine Verpflichtungen vor Weihnachten zu erfüllen. Er verteilte ahnungslosen Kunden Truthähne und Weihnachtsartikel, während er im Stillen seinen Glücksrausch feierte.



"Ich bin immer noch ungläubig. Ein Traum ist für meine Familie in Erfüllung gegangen", sagte Johnston. Das Paar plant, das Geld für die finanzielle Absicherung der Familie und vielleicht sogar für eine Karibik-Kreuzfahrt zu verwenden. Williams betonte jedoch, dass sie beide weiterhin arbeiten werden, um mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben.