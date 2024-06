Mann gewinnt Millionen - stirbt vor Freude an Herzinfarkt

Ein Millionen-Gewinn im Marina Bay Casino in Singapur endete tragisch für einen Spieler.

Nachdem er 4 Millionen Singapur-Dollar gewonnen hatte, erlitt er einen Herzstillstand und verstarb.

Freude nach Millionengewinn endet tödlich

In Singapur ereignete sich ein schockierendes Unglück. Ein Mann gewann im bekannten Marina Bay Sands Casino eine beträchtliche Summe Geld. Die genaue Höhe des Gewinns belief sich auf 4 Millionen Singapur-Dollar, was etwa 2,75 Millionen Euro entspricht.

Nach dem Gewinn war der Mann offenbar so überwältigt von seiner Freude, dass er einen Herzstillstand erlitt. Lokale Medien und die britische Zeitung Daily Star berichteten übereinstimmend über den tragischen Vorfall. Zeugen vor Ort beschrieben die Situation als äußerst emotional. Was zunächst wie ein Moment größter Freude wirkte, wandelte sich schlagartig in Panik, als der Mann vor den Augen der anderen Besucher zusammenbrach.

Das Personal des Casinos und die wenig später eintreffenden Rettungskräfte versuchten, den Mann wiederzubeleben. Trotz aller Bemühungen konnten sie jedoch nichts mehr für ihn tun.

A man won $4 million at Marina Bay Singapore Casino but suffered a cardiac arrest from the excitement and died. ????#MarinaBaySingaporeCasino #Casino #LokmatTimes pic.twitter.com/Py5ttMkniH — Lokmat Times (@lokmattimeseng) June 24, 2024

Kurz nach dem Vorfall wurde ein Video des tragischen Ereignisses auf der Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlicht. Dieses Video verbreitet sich derzeit schnell, wird aber von den lokalen Medien nur in zensierter Form weitergegeben.