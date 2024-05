Mann isst Riesen-Kübel Käsebällchen im Park - Hunderte sehen zu

Ist es ein Vogel? Nein. Ist es ein Flugzeug? Nein. Es ist der selbsternannte "Käsebällchen-Mann"!

So berichtet jetzt die "New York Post" über den "Käsebällchen-Mann" der eine massive Menschenmenge in New York anzog, um ihm beim Verspeisen eines ganzen Kübels zuzusehen.

"Der Held, den wir brauchten"

Hunderte erstaunte Schaulustige versammelten sich am vergangenen Samstag im Union Square Park in Manhattan, um einen anonymen 22-Jährigen in einer orangefarbenen Maske dabei zu beobachten, wie er einen ganzen Kübel Käsebällchen verschlang.

"Ich habe mich dazu entschlossen, das zu tun, weil ich dachte, New York City könnte so etwas gebrauchen", sagte er der New York Post. "Käsebällchen sind lustig und einen ganzen Kübel davon zu essen, ist eine schwierige Aufgabe, aber nicht unmöglich."

Alles begann mit höchst ominösen Plakaten, die in den Wochen vor dem Hauptevent in der Gegend auftauchten.

#EEUU ???????? | En Nueva York, cientos de personas se congregaron para ver a un joven, conocido como “Cheeseball man”, comer un tarro entero de bolas de queso mientras llevaba puesta una máscara naranja. ????????#NewsOnDemand pic.twitter.com/b7bXiYm2sh — News On Demand (@OnDemand_News) May 2, 2024

"Schau mir zu, wie ich diesen ganzen Kübel mit Käsebällchen esse", stand auf dem Plakat mit einem Foto des Mannes in der Skimaske, der einen riesigen Kübel des Snacks im Arm hielt.

Aus irgendeinem Grund zog jenes Plakat viele neugierige Schaulustige an, und die Leute kamen zusammen, um das Spektakel live zu sehen und ihm "Käseball-Mann" oder "Iss diese Käsebällchen" zuzurufen.

Aktion verlief doch schwieriger als Gedacht

"Es gab einen Moment, in dem ich definitiv hätte kotzen können, und dann haben die Leute sehr laut gerufen 'Behalt es drin', also habe ich es einfach drinbehalten", erzählte der kürzlich graduierte NYU-Absolvent dem US-Nachrichtensender "ABC News" zwei Tage nach dem Spektakel.

"Ich denke, jeder würde gerne der Typ hinter der Maske sein", sagte der anonyme Käsebällchen-Esser über seine Fans. "Ich habe wirklich nicht erwartet, dass so viele Leute auftauchen würden."

Die meisten Leute seien angeblich gekommen, weil es "lustig" klang. Eine Person sagte sogar, dass man die Menge von fast zwei Straßen-Blöcken Entfernung hören konnte.

Menge feiert Käsebällchen-Mann

Nachdem er mit einer Fahne von sich herumgelaufen und Leuten die Hand mit seinen staubigen Käsehänden geschüttelt hatte, sagte der Mann mehrmals, dass er "nach Hause gehen und sich übergeben" wollte. Er vollbrachte seine Leistung nach etwa 30 Minuten und unterschrieb dann Autogramme für diejenigen, die gekommen waren, um ihn zu unterstützen.

#BREAKING "Eat those balls!" - Hundreds gather in Union Square to watch a man eat an entire jar of cheese balls!



As he ran around the cheering crowd, high fiving with orange cheeseball hands, one fan asked if he'll run for president.



Chesseball man said he'd go home to throw… pic.twitter.com/BEeaj0JlfC — Oliya Scootercaster ???? (@ScooterCasterNY) April 27, 2024

Er sagte "ABC News", dass er hofft, nächstes Jahr mit einem noch größeren Kübel eine weitere Käsebällchen-Mission zu starten - doch er möchte mehr sein als nur ein "kulinarischer Eroberer".

Vorbild-Funktion

"Ich habe versucht, Leuten zu helfen", sagte er. "Ich räume die Stadt auf, sammle den Müll ein." Die Leute in den sozialen Medien konnten nicht genug von dem mittlerweile berüchtigten Käsebällchen-Mann bekommen.

Im Netz wird der Mann und seine Aktion groß gefeiert. Es finden sich Kommentare wie "Und sie sagen, meine Stadt hat keine Kultur" oder "Das sind die Arten von öffentlichen Versammlungen, die wir haben sollten".

"Er ist ein lokaler Held für viele NYC-Besucher", sagte jemand. "Wir erwarten, dass zu seinen Ehren Statuen errichtet werden."

"Nicht der Held, den wir verdient haben, sondern der Held, den wir brauchten", kommentierte ein Instagram-Benutzer.

"Danke, dass du das an meinem Hochzeitstag gemacht hast", witzelte ein anderer.

"Meine Söhne machen das einmal im Monat", scherzte jemand anderes.

Käsebällchen-Mann zieht Bilanz

In der Zwischenzeit sagte der "Käsebällchen-Mann" der Post, dass der Rausch, den er verspürte, als er den Kübel mit Käsebällchen besiegt hatte, "unübertroffen" war.

"Ich würde sagen, dass es das aufregendste Erlebnis war, das ich je hatte, aber ich bin ein Mann mit vielen Geschichten."