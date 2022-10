Mann mit Down-Syndrom entlassen: 'Kann keine normale Arbeit machen'

Ein Mann mit Down-Syndrom, der 20 Jahre lang in einem Wendy's-Restaurant gearbeitet hat, wurde wegen seiner Krankheit entlassen.

Dennis Peek wurde in der Filiale der Fastfood-Kette in Stanley, North Carolina, gekündigt, weil er "nicht in der Lage war, die Aufgaben einer normalen Person zu erfüllen", teilte seine Schwester Cona Young Turner auf Facebook mit.

Mein Bruder Dennis arbeitet seit über 20 Jahren bei Wendy's in Stanley und es bricht mir das Herz zu sagen, dass sie ihn entlassen haben!!!!!!!!", schrieb sie am 5. Oktober. Sein Traum war es, eines Tages in Rente zu gehen, und er freute sich auf eine große Ruhestandsparty. Vielleicht geben wir ihm diese Party und sagen ihm, dass er im Ruhestand ist, weil er nicht versteht, dass man ihn entlassen!!!!!!!".

Turner fügte hinzu, dass sie prüfe, was sie gegen die unrechtmäßige Kündigung eines Mitarbeiters mit besonderen Bedürfnissen unternehmen könne. Ich bin sehr enttäuscht von der Geschäftsleitung von Wendy's in Stanley, sie haben keine Ahnung, wie sie meinen Bruder verletzt haben", schrieb sie.

Die Carolina Restaurant Group, die Franchise-Organisation, die das Wendy's in Stanley betreibt, nannte Peeks Kündigung "einen sehr bedauerlichen Fehler und einen Lapsus im Protokoll". Wir sind bestrebt, ein einladendes und integratives Umfeld für unsere Mitarbeiter und Kunden zu schaffen", erklärte das Unternehmen gegenüber TODAY.

Das Unternehmen soll dem Mann angeboten haben, den Job wieder aufnhemen zu dürfen.