× Mann ringt mit 3-Meter-Hai - wird zur Internet-Legende

Ein ungewöhnliches und beeindruckendes Ereignis ereignete sich an der Küste von Kangaroo Island, Australien.

Ein Vater sprang ins Wasser, um einen drei Meter langen Hai zu retten, und wurde dadurch zum gefeierten Helden im Internet.

© Screenshot/TikTok/the.tiser

Tristan Turner und der Bronzehai.

Angeltag wird zum Wrestling-Match

Tristan Turner wollte mit seinen beiden Söhnen einen entspannten Angeltag an der Küste von Kangaroo Island (Australien) verbringen. Doch anstatt Fische zu fangen, erlebten sie eine Situation, die Tristan wohl nie wieder vergessen wird.

Kurz nachdem die Gruppe ihre Angeln ausgeworfen hatte, zitterte eine der Ruten heftig. Am Haken befand sich jedoch kein Fisch, sondern ein großer Bronzehai. Das Raubtier hatte sich an der Angel verfangen und geriet in Panik.

Die mutige Hai-Rettung

Anstatt den Hai leiden zu lassen, sprang Tristan ohne zu zögern ins Wasser. In einem mittlerweile viral gegangenen Video sieht man, wie er mit dem etwa drei Meter langen Hai kämpft. Der Bronzehai wehrte sich heftig, da er nicht wusste, dass Tristan ihm nur helfen wollte.

Trotz des Widerstands blieb Tristan hartnäckig und schaffte es schließlich, den Haken aus dem Maul des Hais zu entfernen. Da die Aktion im knietiefen Wasser stattfand, hätte der Hai wahrscheinlich allein nicht den Weg zurück ins offene Meer gefunden. Daher zog Tristan das Tier an der Schwanzflosse in tiefere Gewässer, bis es sicher davonschwimmen konnte.

Die letzte Szene des Videos ist besonders beeindruckend: Tristan hielt sich an der Rückenflosse des Hais fest und tauchte zusammen mit dem Tier ins Meer ab. Nach einigen Sekunden ließ er den Hai los, und dieser schwamm davon.

© Screenshot/TikTok/the.tiser

Tristan kurz bevor er mit dem Hai abtauchte.

Im Interview mit 7News erklärte Tristan, dass er schon immer davon geträumt hatte, mit einem Hai zu schwimmen. An diesem Tag ergriff er die Gelegenheit und drehte eine kleine Runde mit dem Bronzehai.

"Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das Wasser und die Abenteuer darin liebe", sagte Tristan schmunzelnd.

Reaktionen im Netz

Im Internet wird der Vater als "Aquaman" und "Legende" gefeiert. Sein mutiger Einsatz, den Hai zu retten, wird weithin gelobt.

© getty ×

Der Bronzehai soll knapp drei Meter lang gewesen sein.

Ob es jedoch notwendig war, sich vom Hai mitziehen zu lassen, bleibt umstritten. Ungeachtet dessen hat Tristan Turner mit seiner Aktion vielen Menschen gezeigt, dass auch in gefährlichen Situationen Mut und Menschlichkeit bewiesen werden können.