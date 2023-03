Mann schläft in U-Bahn Waggon ein: Riesige Ratte krabbelt auf ihm herum

Die Zuschauer haben auf ein TikTok-Video reagiert, in dem zu sehen ist, wie ein Mann in einem New Yorker U-Bahn-Zug schläft und eine riesige Ratte über ihn krabbelt, bevor er es bemerkt und das Nagetier von seinem Körper stößt.

Das Video zeigt einen Mann, der auf einem Sitz in der New Yorker U-Bahn eingeschlafen zu sein scheint. Im Handumdrehen ist die Ratte oben auf dem Schuh und klettert schnell sein Bein hinauf und auf seinen Körper. #fyp #foryoupage #iloveny #subway #nyc #rat #rats ♬ original sound - SubwayCreatures @subwaycreaturesofficial That reaction wasn’t urgent enough for me ???????? #subwaycreatures Erst als das pelzige Ungeheuer anfängt, an seinem Körper hinunterzuwandern, wacht der Mann auf und beobachtet das Tier einen Moment lang, bevor er es mit aller Entschiedenheit von sich entfernt, indem er aufsteht. Die Reaktion des Mannes wurde von den Zuschauern des Clips schnell kritisiert, einer sagte: "Er war zu ruhig: "Er war zu ruhig.