Mann tötet Ehefrau nur sechs Monate nach Geburt des ersten Kindes

Matthew Fisher wurde nach dem Mord an seiner Ehefrau in Untersuchungshaft genommen. Besonders tragisch. Erst vor sechs Monaten bekam Abi Fisher ihr erstes Kind.

Ein Mordfall erschüttert England. Erst wenige Monate nach der Geburt der ersten gemeinsamen Tochter tötet der Ehemann, Matthew Fisher, seine Ehefrau. Sie wurde zuletzt am 8. Juli kurz vor Mitternacht in ihrem Haus in Castleford gesehen, sagte aber niemandem, wohin sie ging, als sie die Wohnung verließ, so ihre Familie gegenüber der Polizei.

Die Leiche wurde schlussendlich in einem Gestrüpp gefunden. Viele Menschen haben der Mutter aus West Yorkshire ihr Beileid ausgesprochen und sagten: "Die Welt ist grausam". Eine Mutter schrieb: "Frau Abi Fisher, eine Lehrerin an der Schule meiner Tochter, ein absolut toller Mensch."

Ihr Ehemann ist des Mordes angeklagt und soll so schnell wie möglich dem Richter vorgeführt werden. Dem Mann droht lebenslange Haft, zum Motiv schweigt der Mann laut lokalen Medienberichten eisern.