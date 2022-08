Ein italienischer Winzer verkauft Wein mit den Gesichtern von Diktatoren des 20. Jahrhunderts auf den Flaschen. Jetzt wird das Weingut von Behörden untersucht.

Die grotesken Flaschen von Vini Lunardelli zeigen Diktatoren wie Adolf Hitler, Joseph Stalin, Lenin und Josef Tito. Die Beschreibung des Rotweins, der Stalin gewidmet ist, lautet: „Der Duft ist intensiv, tanninhaltig und leicht krautif, mit einem Hauch von Himbeere und junger Heidelbeere. Der Geschmack ist voll, würzig und trocken, sehr robust und für eine lange Reifung geeignet.“

"Beleidigung der Menschheit"

Matthew Hirsch, ein Anwalt aus Philadelphia, stieß in seinem Urlaub in Garda zufällig auf die Flaschen in einem kleinen Supermarkt. Hirsch war fassungslos und beschwerte sich beim Ladenbesitzer, der aber nur sagte, dass die Flaschen „Teile der Geschichte“ zeigten. Matthew Hirsch bezeichnete gegenüber der italienischen Seite „Corriere della Sera“ die Flaschen als „Beleidigung der Menschheit als Ganzes“.

"Niemand verbietet es"

Auch die österreichische Schönheitschirurgin Dr. Dagmar Millesi stieß in einem Resort in der Nähe von Venedig auf die Flaschen und beschwerte sich bei einer Supermarktmitarbeiterin. „Die Filialmitarbeiterin sagte, dass die Deutschen diese Weine sehr gerne kaufen und dass die Flaschen ganz klar der Renner sind. Die Verkäuferin war sogar amüsiert über meine Empörung. Niemand ärgert sich darüber, niemand verbietet es. Ich konnte es nicht glauben.“, so Millesi.

Vini Lunardelli wird nun von Behörden untersucht. Der Bürgermeister von Verona sagte, dass die Flaschen aus Supermärkten nun entfernt werden.