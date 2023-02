Mann wog 380 Kilogramm: SO sieht er jetzt aus!

Der Amerikaner Casey King zeigt seine unglaubliche Transformation. Aus dem einstigen 380 Kilogramm-Menschen entwickelte er sich in einen attraktiven, jungen Mann. Er berichtet über den wahrlich schweren Weg in sein neues Leben.

Casey King wog sage und schreibe 380 Kilogramm! Der Amerikaner war durch seine Fettleibigkeit nicht mehr in der Lage ein Privatleben zu führen, war stattdessen an sein Bett gefesselt. Selbst die Fortbewegung wurde zur XXL-Herausforderung.

Für die eigentlich einfachsten Dinge war der 380-Kilo-Mann an seine Familie angewiesen.

Er bliebt 11 Stunden lang in der Dusche stecken

Gegenüber der britischen Zeitung "Daily Star" gestand er: "Mein Vater musste mir mit 34 Jahren helfen, meinen Hintern abzuwischen. Er musste alles für mich machen, als wäre ich ein Kleinkind. Ich musste ihn jeweils mitten in der Nacht aufwecken, sodass er mit mir auf die Toilette gehen konnte."

Auch erzählte er von einem- extra für ihn angefertigten Badetrog auf der Terrasse, sodass er sich waschen konnte. Auf diesen bestand seine Familie nach einem tragischen Vorfall, bei welchem Casey King einmal über 11 Stunden lang in der Dusche feststeckte, da er nicht vom Fleck kam.

Er wusste: Dieses Leben kann und will er nicht mehr länger so fortführen.

Entsprechend ideal war auch der Zeitpunkt, der TLC-Anfrage für die amerikanische TV-Sendung, in welcher es darum geht, Menschen mit über 300 Kilogramm durch ihren Alltag zu begleiten.

Dort hätte er vor der Kamera lediglich erzählen sollen, wie es für ihn ist, so dick zu sein. King willigte also ein, Teil der Sendung zu werden, unter der Bedingung nur Dinge zu sagen, die auch tatsächlich der Realität entsprechen.

Die Sendung änderte alles

Teil der Doku-Soap ist auch eine ärztliche Untersuchung. In dieser wurde ihm klargemacht, es könnte jederzeit passieren, dass er am nächsten Tag nicht mehr aufwacht. Denn sein Körper könnte unter der Fettschicht kaum noch Sauerstoff produzieren.

Diese Tatsache löste in King etwas aus: Er musste sein Leben umkrempeln.

Dann kam der Wendepunkt.

King startete mit leichter Bewegung in sein neues Leben. Nach und nach schaffte er es, seine körperliche Bewegung stark zu steigern. Zusätzlich startete er mit einer weit gesünderen Ernährung, sodass er bereits nach kurzer Zeit ganze 100 Kilogramm abgenommen hatte. Zusätzlich entschied er sich für eine Magenverkleinerung.

Alles in allem verlor der stark fettleibige Amerikaner ganze 260 Kilogramm! Auch optisch spürt er Veränderungen. Mittlerweile geht er auch wieder mit Frauen aus und kann die Dinge nachholen, die er bislang verpasst hatte. Auch schwärmt er, wie schön es sei, wieder mobil zu sein.