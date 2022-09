Die beiden wissen laut Experten noch nicht, wie sie sich genau auf ihrer Reise verhalten sollen, ohne royal sein zu dürfen.

Für Meghan Markle und Prinz Harry ist es im Moment nicht sehr leicht. Nach ihrer etwas verwirrenden Ego-Rede beim One Young World Summit, weiß Meghan momentan auch nicht, wie man sie sich bei einer Reise nach Europa verhalten soll.

Laut Royal-Experten kämpfen die beiden damit, nicht königlich und nicht prominent zu sein. Das Herzogpaar von Sussex tourt gerade durch Großbritannien und Deutschland als Prominente, die arbeiten. Doch ihr Verhalten zeigt immer wieder, dass sie sich noch immer zum Teil wie Royals verhalten.

Christine Ross, Moderatorin des Podcasts Royalty US, behauptet, dass die beiden ihre Rolle noch nicht wirklich gefunden haben. "Ich habe heute sogar gesehen, dass sie in Düsseldorf einen Rundgang gemacht haben, was eine sehr königliche Angelegenheit ist, die man normalerweise nicht sieht. In einem der Clips, sagte Meghan, dass sie keine Autogramme geben dürfe."

Autogramme geben dürften Prominente allerdings. "Ich habe das Gefühl, sie haben noch nicht herausgefunden, wie es ist, keine Royals zu sein, aber auch keine Prominenten."