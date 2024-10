Miau-Alarm: So giftig sind Duftkerzen für Katzen

Passen Sie auf Ihre Haustiere auf.

Darauf müssen Katzenhalter jetzt achten.

So nehmen Katzen Düfte wahr

So giftig sind Duftkerzen in der Wohnung für unsere vierbeinigen Freunde. Katzen nehmen Düfte nämlich ganz anders und viel stärker als wir Menschen wahr. Die üblichen Aromakerzen bestehen oft aus Hartparaffin, das mit chemischen Duftstoffen oder ätherischen Ölen versetzt ist. Brennt eine solche Kerze ab, dann verdampft Wachs und Duftstoffe werden in der Luft freigesetzt.

Gefährlich für Katzen

Das können die Katzen als sehr unangenehm wahrnehmen. Aber es geht auch schlimmer: Die Duftstoffe können bei den Miezen eine allergische Reaktion auslösen und im schlimmsten Fall zu einem allergischen Schock führen, der für die Katzen tödlich ist. Deshalb sollten Katzen-Liebhaber im Sinne ihrer Vierbeiner besser auf Duftkerzen in der Wohnung verzichten und mit Raumdüften sparsam umgehen. Die chemischen Duftstoffe können außerdem zu Vergiftungen bei Katzen führen.

So erkennen Sie, ob Ihre Katze eine Vergiftung hat, auf diese Symptome müssen Sie achten:

Schwäche

Schwanken

Zittern

Durchfall

Erbrechen

Krämpfe

übermäßiger Speichelfluss

Atemaussetzer

Also: Vorsicht - aus Liebe zum Tier.