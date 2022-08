Mit diesem Trick kommen Sie in den 'Mile High Club'

Eine Flugbegleiterin hat auf TikTok ihre besten Tipps verraten, wie Passagiere dem "Mile High Club" beitreten können, ohne erwischt zu werden.

Viele halten den "Mile High Club" für einen reinen Mythos, doch eine Flugbegleiterin klärt auf, wie man beim Liebesspiel im Flugzeug nicht erwischt wird. Die Flugbegleiterin, die online unter dem Namen @cierra_mistt auftritt, hat ein TikTok-Video geteilt, in dem sie erklärt, wie man mit Sex in luftiger Höhe davonkommt.

Sie verriet, dass die Passagiere ihren Sitz "entweder direkt neben der Toilette oder in der hintersten Reihe" wählen müssen. "Sobald wir in der Luft sind und unseren Service mit Getränken und Snacks abgeschlossen haben, hängen die Flugbegleiter normalerweise entweder in einem Bereich miteinander ab, vorne, hinten oder in den Toiletten der Crew. Jetzt müssen wir nur noch alle 20 bis 30 Minuten einen Rundgang machen, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Ich denke, Sie wissen, worauf ich hinaus will."

"Nach dem Walk-Through haben Sie 20 bis 30 Minuten Zeit, Ihr Ding zu machen, und wenn ein Passagier Sie nicht dabei sieht, werden die Flugbegleiter das auch nicht tun." Die Stewardess verriet, dass Flugbegleiter und Piloten in 99 Prozent der Fälle "ein Auge zudrücken", wenn sie sehen, dass es heiß hergeht."

Die User waren ob der Enthüllungen geteilter Meinung. Ein Nutzer schrieb: "Ich dachte wirklich, es sei ein Mythos!" Andere wiederum waren von dem Konzept nicht beeindruckt, einer schrieb: "Oder du kannst es einfach nicht tun und warten, bis du landest und zu deinem Haus oder Hotel kommst."