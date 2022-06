Mit Gedankenkraft: OnlyFans-Model will Krebs geheilt haben

Ein millionenschweres OnlyFans-Model behauptet, sie habe mit der Kraft ihrer Gedanken geholfen, den Krebs ihrer Freundin zu heilen.

Die Kanadierin Alice Irving, 24, behauptet mittels Hand auflegen den Krebs einer Freundin geheilt zu haben. Von klein soll sie die Fähigkeit gehabt haben, Ereignisse vorauszusehen, darunter auch den Mord an ihrem eigenen Vater.

© thealiceirving / Instagram

"Wenn Sie nichts über Manifestation wissen, es geht im Grunde um Affirmation", sagte sie dem Daily Star. "Ich habe angefangen, über Neurologie und die Macht des Unterbewusstseins zu lesen, also darüber, wie Gehirn und Körper miteinander verbunden sind. Und wie alles, was man in sein Gehirn einpflanzt - was immer man sich selbst sagt - und wie es sich physiologisch auf die DNA auswirkt."

Jeden Tag liest sie sich Affirmationen durch. Zudem hat sie "alles manifestiert, was ich in meinem Leben tun wollte". Alice behauptet sogar, dass sie zu Beginn eines jeden Monats in der Lage ist, den genauen Geldbetrag, den sie am Ende des Monats auf ihrem Ich hatte eine Freundin, die krank war, sie hatte Krebs in der Gebärmutter. Ich besuchte sie und wir begannen, darüber zu sprechen.

© thealiceirving / Instagram

Einmal will sie sogar eine Freundin von Krebs geheilt haben. "Ich habe meine Hand auf ihren Bauch gelegt und ihr positive Dinge gesagt: 'Du wirst wieder gesund werden, das geht vorbei, mach dir keine Sorgen'. Bankkonto haben wird, auf den Cent genau zu bestimmen". Danach rief sie mich zurück und sagte: 'Oh, mein Gott, es ist weg'. Es ist buchstäblich verschwunden".