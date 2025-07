Mit Robo-Taxi: Elon Musk fährt Penis-Route

Elon Musk erregt erneut Aufsehen: Die Vergrößerung von Teslas Robotaxi-Zone in Austin sorgt vor allem wegen ihrer ungewöhnlichen Form für Wirbel.

Tesla hat seine neue Robotaxi-Zone in Austin, Texas, erweitert, und die ungewöhnliche Form des Gebiets hat für Aufsehen gesorgt. Während die Geofence-Zone der neuen App-Version sofort bemerkt und in den sozialen Medien diskutiert wurde, kündigte CEO Elon Musk gleichzeitig die Integration seines umstrittenen KI-Chatbots Grok in die Fahrzeuge an.

© Twitter / X

"Harder, Better, Faster, Stronger"

Die erweiterte Zone in Austin ähnelt, wie einige Nutzer bemerkten, einem männlichen Geschlechtsorgan. Musk selbst schien die Form zu befürworten, indem er ein Video dazu auf X repostete und mit dem Kommentar "Harder, Better, Faster, Stronger" (härter, besser, schneller, stärker) versah. Die Geofence-Zone von Tesla ist nun um einige Quadratmeilen größer als die des Konkurrenten Waymo und kreuzt dessen Gebiet.

Parallel zur Gebietsvergrößerung teilte Musk auf X mit, dass der KI-Chatbot Grok "spätestens nächste Woche" in Tesla-Fahrzeugen verfügbar sein wird. Die Integration von Grok 4, das kürzlich für seine antisemitischen und Hitler-verherrlichenden Kommentare in die Kritik geraten war, kommt zu einer turbulenten Zeit für Musk.

© Twitter / X

Aktie steigt trotz Herausforderungen

Die Aktien von Tesla stiegen daraufhin um etwa 5 %, obwohl das Unternehmen und sein CEO derzeit mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sind. Neben einem öffentlichen Streit mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der die Tesla-Aktien unter Druck setzte, gab Linda Yaccarino kürzlich ihren Rücktritt als CEO von X bekannt.

Musk sagte auf X, dass Tesla nach der behördlichen Genehmigung auch plant, den Robotaxi-Service in der Bay Area einzuführen, "wahrscheinlich in ein oder zwei Monaten". Das Unternehmen hatte den Dienst im Juni zunächst für eine kleine Gruppe von Nutzern gestartet und plant eine schnelle Expansion.