Mordverdacht: Horror-Box in Abwasserkanal gefunden

Dieser Fund sorgt derzeit im Netz und auch bei den Polizeibehörden für einige Spekulationen. Eine mysteriöse Box mit beängstigendem Inhalt wurde in einer Kanalisation entdeckt.

Der Influencer, Jose Flores, begibt sich in seinen Videos an düstere, geheimnisvolle Orte in Mexiko, um diese zu erkunden und zu untersuchen. Dabei entdeckte er kürzlich eine mysteriöse Kiste, welche mitten in der Kanalisation lag. Er nahm die Schachtel aus Eisen mit und öffnete sie.

© Jam Press / @josefloresterror

© Jam Press / @josefloresterror

Was er dort fand, war äußerst beängstigend. Ein Kinderoberteil, Kinderfotos, ein Seil, eine kleine Schaufel und ein Zeitungsartikel waren darin verstaut. Sofort ergibt sich der Verdacht, dass dieser Fund mit einem Mord im Zusammenhang stehen könnte. Der Influencer rief die Behörden an, um davon zu berichten. Diese sollen ihm erklärt haben, es sei tatsächlich zu seltsamen Vermisstenanzeigen in der Nähe gekommen. Worum es sich letzten Endes wirklich handelt, ist derzeit noch ungeklärt.